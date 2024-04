El músic Joan Plana dirigirà el Raimat Arts Festival

El violinista lleidatà Joan Plana Nadal (Lleida, 1983), establert des de fa quinze anys a Nova York, des d’on ha desenvolupat una intensa carrera musical pels Estats Units, Europa i Àsia, ha estat nomenat nou director artístic del Raimat Arts Festival, el certamen impulsat des del 2022 per la Fundació Comunitària Raimat Lleida amb l’objectiu de fusionar música, art, vi i gastronomia en un esdeveniment únic i amb finalitats socials. Plana, la trajectòria del qual en la música va començar al Conservatori de Lleida i posteriorment a l’Escola Superior de Música de Catalunya (amb matrícula d’honor final), es va traslladar el 2005 als Estats Units per seguir els estudis a la prestigiosa Julliard School de Nova York, amb beca de la Fundació Sorigué de Lleida, i ha consolidat des d’aleshores una carrera com a solista, músic de cambra i concertino en diverses orquestres. En una nota del festival, Plana va destacar “la gran motivació davant de l’ocasió de retornar a Lleida l’oportunitat que em va brindar el meu territori natal”. La presidenta de la fundació, Elena de Carandini, va celebrar “comptar amb un músic de prestigi internacional com a màxim responsable artístic del festival”.

La tercera edició se celebrarà del 4 al 6 d’octubre

La Fundació Comunitària Raimat Lleida va informar ahir que Joan Plana ja està ultimant la programació de la tercera edició del festival, que se celebrarà el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre. El Raimat Arts Festival va nàixer l’octubre del 2022 amb el suport d’un certamen de gran prestigi internacional com el Napa Valley Festival de Califòrnia. L’any passat, la cita musical va comptar amb la direcció artística a càrrec del guitarrista riojà Pablo Sáinz-Villegas, en una edició en la qual l’estrella del cartell musical va ser el pianista i compositor Albert Guinovart.