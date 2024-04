Busquen cantaires a Lleida per a un 'Messies' participatiu

El 21 de maig s’obrirà el termini per inscriure’s de cara a participar en la interpretació del famós oratori El Messies de Händel, a l’Auditori Enric Granados de Lleida el 14 de desembre (messiesparticipatiu.cat). Es busquen uns 120 cantaires per omplir l’escenari, i potser també les llotges laterals, amb un únic requisit: bona veu per cantar. I també abonar la quota (30 €) de l’Associació Messies Participatiu, que ha impulsat amb èxit aquest espectacle anual des del 2018 a Barcelona i des de l’any següent a Girona, i que ara desembarca a Lleida amb la il·lusió de congregar el màxim d’apassionats pel cant coral a Ponent.

Els responsables de l’associació van presentar ahir aquest projecte a l’Espai Orfeó i demà tenen previst divulgar-lo en un acte a l’auditori del col·legi Maristes Montserrat a partir de les 12.30 hores, per al qual han citat diversos representants de les formacions corals de la ciutat. L’espectacle comptarà com a cor base amb el de Cambra de l’Auditori, juntament amb quatre solistes: María Hinojosa, Marta Infante, Marc Sala i Guillem Batllori, amb la música de la formació barroca Vespres d’Arnadí i la direcció del lleidatà Xavier Puig, que va llançar la idea de celebrar aquest Messies participatiu a Lleida. Després de la selecció de candidats, s’han previst diversos assajos previs a la tardor, sota la guia de Pol Pastor, director de l’Orfeó Lleidatà.