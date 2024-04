Alguaire ja viu Sant Jordi

La plaça de l’Església d’Alguaire es va vestir ahir de diada de Sant Jordi amb diverses parades de llibres, activitats d’animació i la presència d’autors lleidatans, que també van firmar exemplars de les seues respectives novetats. La localitat del Segrià va estrenar la primera edició de la Fira del Llibre de Ponent, un certamen impulsat per l’ajuntament i el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb l’objectiu de consolidar-se en el futur com una citació literària prèvia a Sant Jordi, ja que “durant les dates al voltant a la diada és molt difícil competir amb la ciutat de Lleida pel que fa a la presència d’escriptors”, com va assenyalar el regidor de Cultura d’Alguaire, l’arquitecte Jaume Farreny.

La fira va comptar al llarg de tota la jornada amb parades de tres llibreries (La Fatal i El Genet Blau de Lleida, a més de la local Núvol de Paper), així com una de Pagès Editors, i va organitzar fins a vuit presentacions i firmes d’autors (vegeu el desglossament). Al matí també estaven previstes activitats de contacontes per als més petits, tallers de relats i còmics i un vermut musical amb el duo Paula & Manu. A la tarda, Amat Baró i Xavier Baró tenien previst oferir un recital poètic. Per la compra d’un llibre, l’organització regalava una bossa de la Fira de Ponent.

Amb firma d’autors lleidatans

L’església parroquial d’Alguaire es va convertir per unes hores en escenari literari de presentació de llibres i firmes d’autors de Ponent. Durant el migdia hi van passar Pau Juvillà, Montse Sanjuan, Pep Tort i Juan Cal (a la foto, al costat d’organitzadors). A la tarda, estava prevista la presència de Teresa Ibars, Amat Baró, Àngels Marzo i Pep Coll.