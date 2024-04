“Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C. “Sens dubte es parlarà molt i molt bé de la nova casa del Morera” - M. C.

Desenes de famílies, grups d’amics i persones en solitari van recórrer ahir les sis plantes del nou Morera. Malgrat la llarga espera per poder descobrir el renovat edifici, les expectatives van quedar superades i les expressions d’orgull i satisfacció per part dels visitants al descobrir la nova pinacoteca es van repetir al llarg de tota la jornada. Així les coses, hi va haver qui al pujar fins a l’última planta, on es troba la terrassa amb vistes a la Seu Vella, va trobar a faltar una cafeteria per poder asseure’s i recuperar l’alè abans fins i tot de començar la visita.

D’altres van aprofitar per immortalitzar el moment prenent una selfie de record, just abans d’iniciar el recorregut per admirar les 470 obres que inclou l’exposició inicial, Arrels i horitzons. “No és tan fàcil trobar un museu amb art contemporani i modern.. És un gran dia per a Lleida i també per a Catalunya”, va explicar el fotògraf Jordi V. Pou, que va lamentar “els cent anys en estat provisional en què s’ha trobat el museu fins avui”. Per la seua part, la Roser, veïna de Lleida, va assegurar que “animaré tots els meus coneguts, tant de Lleida com d’altres ciutats, que el visitin, ja que crec que l’equipament és fantàstic”. “He quedat sorpresa!”, va exclamar. “Estic en la meitat de la revisió d’aquest excel·lent museu i puc afirmar que estic emocionat de veure això a Lleida”, va explicar Jordi Mestre, que va vaticinar que “es parlarà molt i molt bé del nou Morera”.

«És modern, acollidor i molt pràctic»

“Veníem amb unes expectatives quant a disseny i arquitectura” que han estat superades amb escreix, expliquen la Maria, la Begoña i el Josep, que afegeixen que “l’espera ha valgut la pena”. El Josep va posar de relleu la bona il·luminació de l’edifici “que, amb un dia assolellat com el d’avui, fa que la sala resplendeixi en tota la seua esplendor”. “Per a una ciutat com Lleida, un edifici com aquest és molt important”, conclou la Begoña.

«La situació fins ara era impresentable»

Abril Torres i Judit López són dos estudiants aficionades a l’art que no van voler perdre’s ahir l’oportunitat de descobrir la nova seu del Morera. Ambdós estaven d’acord que, “malgrat no ser gaire gran, la distribució de les obres és excel·lent i és molt còmode de visitar”. Sobre la mostra, Torres va destacar les fotografies de la Guerra Civil exposades a la segona planta. “M’han impactat”, va destacar.

«L’espera ha valgut la pena»

“Malgrat que l’edifici sembla molt gran, se’ns ha fet molt curta, la visita, en part a causa de la combinació de formats artístics com vídeo, escultura i pintura”, expliquen Cecilia Angulo i Luis López, els quals van assegurar que “repetirem una vegada anunciïn una nova exposició”. En aquest sentit, Angulo va comentar que “m’he quedat amb les ganes de veure obres de Dalí, encara que no pot ser tot alhora”.

«La distribució és excel·lent»

“Juntament amb el Museu de Lleida i la Panera, la nova seu del Morera fa que la ciutat estigui a un nivell cultural molt important”, expliquen María José López i Jordi Mestre, que afegeixen que “les expectatives han estat superades amb escreix i estem molt emocionats de veure això a Lleida”. Mestre va explicar que, “després d’haver visitat recentment els museus de Thyssen i Reina Sofia, crec que el Morera està al nivell”.

«La ciutat necessitava un edifici així»

“Vaig estar una vegada a l’Espai Guinovart a Agramunt i m’ha agradat molt veure algunes de les obres de l’autor avui aquí”, explica l’Ausiàs, de només cinc anys d’edat. Va visitar ahir al costat del seu germà i els seus pares la nova casa del Morera. Aquests últims afirmen haver quedat “gratament sorpresos pel disseny de l’edifici, ja que és molt ampli i hi ha un gran canvi respecte a abans”. “Ja era hora que hi hagués a Lleida una sala en la qual poder disfrutar d’una col·lecció de tal calibre, ja que recordo que les mostres que havia visitat al Roser o a l’antiga sala del Casino eren segmentades i concretes”, explica l’Albert.

«És simbòlic que fos una audiència» «Se’ns ha fet curta, la visita»

«Estem molt emocionats»

«Els discursos estan molt ben treballats» «És un plaer disfrutar de l’art en un lloc així»

