Alumnes de l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega crearan escenografies per a FiraTàrrega

FiraTàrrega i l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega han iniciat un acord de col·laboració que busca potenciar la formació de futurs professionals de les arts escèniques i promoure la formació al territori. L'acord, que pretén ser de llarga durada, preveu que els estudiants del Grau Superior d'Escultura per a l'espectacle del centre creïn cada any un espai escenogràfic per a FiraTàrrega. En aquesta primera edició, l'ens firal ha encomanat la creació d'uns tòtems indicadors dels espais d'actuació. Des de fira han afirmat que es tracta d'una col·laboració "amb molt sentit". De la seva banda, des del centre han dit que pràcticament "encaixa sola" en el funcionament de les dues parts, i que permetrà als alumnes treballar en aplicacions reals.

La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta, ha valorat que "té molt sentit" que els alumnes del centre puguin actuar en el marc de la fira per "visibilitzar la feina que estan fent". També ha afegit que la col·laboració reforça "la idea de territori creatiu" a la capital de l'Urgell.

El fet que les dues parts s'ubiquin a Tàrrega fa que la col·laboració gairebé "encaixi sola", ha dit de la seva banda la docent de l'Ondara, Alba Cuñé, que destaca que l'acord farà que els estudiants puguin veure en primera persona com funciona un espectacle professional. "Ja no som aquell docent teòric que aboca un contingut, sinó que treballem amb ells i ells treballen d'ajudants i van agafant l'ofici", ha indicat.

El curs impartit a l'Ondara té diverses sortides i s'orienta, entre d'altres, a la realització de decorats efímers per a escenografies d'espectacles de qualsevol àmbit: producció teatral, televisiva, cinematogràfica, publicitària, turística, firal, expositiva, festiva o recreativa. També atorga coneixements per fabricar objectes corporis d'ús en escena amb significació artística i ornamental i l'organització de diferents fases del procés. El curs compta actualment amb una desena d'alumnes.

D'altra banda, està previst que a partir del curs vinent les dues parts convisquin a Cal Trepat. FiraTàrrega va traslladar la seva seu a aquestes instal·lacions fa un mes, mentre que els cicles d'Escultura per a l'espectacle i de Revestiments Murals i Art Urbà de l'Ondara hi ocuparan una nau a partir del curs vinent. Això, amb l'objectiu d'aconseguir "un microclima de creació", ha explicat el director del centre educatiu, Xavier Brufau.