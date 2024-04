El Gargar de Penelles escalfa motors amb la inauguració de l'exposició 'Art Singular'

detail.info.publicated acn

La 9ena edició del festival de murals Gargar de Penelles comença a escalfar motors i aquest dimarts ha presentat l'exposició 'Art Singular' a l'antiga església del poble. La comissària del certamen, Mar López, ha explicat que un any més tornen a donar veu al projectes socials per aprofitar "l'altaveu potent" del festival arreu del país. D'aquesta manera, persones amb malaltia mental o diversitat funcional de diferents entitats de les comarques de Ponent com Acudam, l'Associació Alba, o l'Estel de Balaguer, han elaborat obres d'art que s'exposaran durant els propers dos mesos. L'objectiu és enriquir i dotar d'autonomia aquestes persones per tal que puguin gaudir del festival.

Gargar Festival de Murals i Art Rural, l'Associació Binòmica, El programa artSingular de la Fundació Josep Santacreu i l'associació Acudam han estat els màxims responsables de l'exposició d'enguany on es mostra, mitjançant l'expressió artística popular de persones amb malaltia mental, diversitat funcional o en risc d'exclusió social, cerquen canviar el món actual.

Mar López ha explicat que les obres que es poden veure arriben per tres projectes diferents: la Fundació Santacreu, amb usuaris de tallers de Manresa, Barcelona, Guissona, Tàrrega i Mollerussa; l'associació Acudam que ha elaborat un mural en una de les parets de l'església vella de Penelles, i l'associació Binòmica de Penelles que ha treballat en l'elaboració d'uns dissenys especials per a les etiquetes de cervesa artesana de la Vella Caravana de Menàrguens.

La responsable de la Fundació Josep Santacreu, Eva Calatayud, ha assenyalat que l'objectiu de tot plegat és cercar el "millor talent" en col·lectius vulnerables. Fa 5 anys que es dediquen a aquesta tasca i per això col·laboren amb entitats de "referència" del territori per tal que les persones que hi treballen tinguin una "sortida cap a la societat i puguin expressar el que fan. En aquest sentit, assegura que el resultat és molt "enriquidor" i aporta molta "autoestima" de manera que en gaudeixen tant els participants com els espectadors.

El Gargar de Penelles tindrà lloc del 3 al 5 de maig però l'exposició ja es pot veure actualment i s'allargarà fins a dos mesos. Posteriorment, les obres es portaran a la residència que s'està fent a Guissona.