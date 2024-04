La Biennal de Venècia, amb obra del Forma de Balaguer

‘VIATGE SONOR’ PELS PARCS DEL PIRINEU, AL PAVELLÓ CATALÀ

■ El pavelló de Catalunya a Venècia, organitzat des de l’Institut Ramon Llull dins de la programació d’esdeveniments col·laterals, mostrarà el muntatge Bestiari, un projecte immersiu de l’artista i cineasta barceloní Carlos Casas que proposa al públic un viatge sonor pels parcs i espais naturals catalans, com els de l’Alt Pirineu i el Cadí. Acompanyat de l’especialista per so Chris Watson, Carlos Casas ha recorregut també el cap de Creus i el Montseny a la recerca dels sons de les principals espècies que viuen en aquests paratges naturals al llarg de les quatre estacions de l’any i en diferents moments del dia. El resultat és una peça invisible, que fa sentir a l’espectador com si estigués passejant pel parc natural.

La instal·lació Is memory an algorithm?, una de les propostes destacades de l’última edició del festival Forma de Balaguer, celebrada l’octubre de l’any passat, participarà a partir d’aquest dissabte en l’àmplia programació de la 60 Biennal de Venècia. El muntatge audiovisual, que va poder veure’s a l’església de Sant Josep, al carrer del Miracle de la capital de la Noguera, és una singular reflexió sobre com la desinformació, les fake news o els bots deformen la realitat actual i la nodreixen d’un llenguatge hegemònic, violent i normativizador. Ara, aquesta instal·lació del col·lectiu artístic MITO podrà veure’s a la llibreria La Toletta, la més emblemàtica de Venècia, durant la setmana d’obertura de la biennal d’art, en el marc de la programació de l’Acadèmia de Belles Arts de la ciutat dels canals. MITO és un col·lectiu artístic transdisciplinari format per Enrique Baeza, Joan Deulofeu i Quim Bonastra, actualment professor en la Universitat de Lleida. El Forma és l’esdeveniment dedicat a l’art contemporani i el patrimoni que organitza Balaguer des del 2021. L’any passat es va celebrar una edició singular de només un cap de setmana per anunciar que a partir d’aquest 2024 serà biennal.