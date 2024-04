Una diada de rècords

Llibreters i editors coincideixen que mai abans no s'havia produït una allau de títols d'autors lleidatans o vinculats a Ponent com ha passat aquest últim any, ajudada pel fenomen de l'autoedició. Més de mig centenar de títols pugnaran aquest Sant Jordi a Lleida per aconseguir la visibilitat entre les novetats de la diada.

Aquest dimarts serà el primer Sant Jordi feiner i sense cap tipus de restriccions després de la pandèmia. No només ja s’han recuperat des de l’any passat els nivells d’edició i venda de llibres –també de roses–, sinó que estem davant d’un 2024 llest per trencar rècords. Una allau de novetats d’autors lleidatans competirà a les parades de llibres, mentre que els llibreters han de fer màgia per aconseguir fer lloc a tants títols. Parlem amb tres professionals protagonistes de la diada.

«És tal l’allau de novetats que no pots donar visibilitat a gaires llibres»

“Hi ha tanta publicació, amb tirades més curtes, tanta allau de novetats que arriba un moment en què a molts llibres no els pots donar l’oportunitat de lluir a l’aparador o a les prestatgeries”, assegura Jordi Caselles, una de les cares més visibles i veteranes (prop de quaranta anys) del sector llibreter de Lleida. I és que el ritme d’edició de novetats és tal, que molts títols tan sols es poden estar unes setmanes en vista del públic. “En un mes ja no tenen lloc a la llibreria”, afirma. I aquest rècord de publicacions es reflecteix també amb els llibres d’autors lleidatans o vinculats a Ponent. Caselles assegura que “em venen a la memòria almenys una trentena llarga de títols lleidatans des de l’estiu passat”. Amb un autor que ja va ser un nom propi de Sant Jordi l’any passat i té tots els números per repetir aquest dimarts vinent, Carles Porta, ara amb el seu nou llibre sobre la muntanya de Tor. De tota manera, Caselles recorda que, encara que la diada és una cita molt important per a les llibreries, no suposa de mitjana més d’un 6 per cent del negoci anual. “Altres èpoques fortes són la campanya de Nadal, el retorn de vacances al setembre.. no vivim només de les novetats”, comenta aquest llibreter, que lamenta que “tampoc no podem assumir l’allau d’autoedicions, de títols amb una tirada de 100 o 200 exemplars”.

«Cada dia hem de dedicar més hores a llegir tants originals com ens envien»

“Cada vegada truquen a la porta més autors per presentar-nos el seu llibre i cada vegada hem de dedicar moltes més hores a la lectura d’originals”, assegura Eulàlia Pagès, la directora de Pagès Editors, el principal segell editorial a Lleida. “I és un treball que no està remunerat!”, afegeix entre rialles. L’editora reconeix que “estem vivint una allau de propostes com mai”, amb molts autors lleidatans o lligats a Ponent. “Només en els últims mesos, a Pagès Editors hem publicat més d’una quinzena de títols amb segell lleidatà”, afirma. Una allau, segons l’editora, que té a veure, d’una banda, amb el confinament de la covid, que va provocar que molta gent dediqués temps a la introspecció, la lectura i l’escriptura, i de l’altra, a l’auge també de les escoles, aules i tallers d’escriptura. “Cada vegada atenem més gent que ha seguit algun curset i se li ha despertat el cuquet de l’escriptura”, afirma. En aquest sentit, ha influït a bastament el fenomen també creixent de l’autoedició, tant la digital a través de pàgines web especialitzades com la d’impressió més professional, com una línia més de negoci de les mateixes editorials. “Nosaltres aportem el segell de qualitat no només amb l’edició sinó també amb la maquetació i la correcció del text, entre altres serveis”, assenyala l’editora.

«Per a les floristeries és millor que sigui laborable i el roig és el color predilecte»

“És una festa molt bonica i per a les floristeries és millor que se celebri un dia feiner que en cap de setmana. La previsió de vendes és bona i la rosa vermella continua sent la predilecta, tot i que creiem que aquest any encara ho serà més”, assegura Paloma Arroyo, vicepresidenta del Gremi de Floristes de Lleida. Així mateix, defensa que la ciutadania compri les roses als professionals “perquè es garanteixi la qualitat i preparació de la flor, que es fa de forma natural i sostenible”, i assenyala que “les parades que venen roses i no són floristeries són la nostra lluita, per la qual cosa demanem que es faci aquesta aposta pel sector professional”. Quant a la procedència de la flor, la majoria procedeixen de Colòmbia i l’Equador i sobre el tipus de rosa, afirma que “alguns volen una cosa senzilla i d’altres, una mica més preparada. D’aquesta elaboració dependrà el preu”. També admet que des de fa dos o tres anys s’ha notat un repunt de les vendes de rosers. “N’hi ha grans i petits i et poden durar més temps. És una altra opció que també ha guanyat clients”, afirma. Les floristeries lleidatanes repetiran enguany la col·laboració iniciada l’any passat amb el Gremi d’Editors i el de Forners. D’aquesta forma, cada rosa anirà acompanyada d’una targeta amb un text d’un autor o autora. “És un dia molt bonic, per a nosaltres és el més important”, recalca.