BBVA proposa un canvi d'una acció nova per cada 4,83 accions de Sabadell, que suposa una prima del 30%

BBVA proposa una fusió per absorció de Banc Sabadell amb un canvi d’1 acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, el que suposa una prima del 30%, assumint que no es realitzarien repartiments de dividends, reserves o qualssevol altres distribucions per part de cap de les societats als seus respectius accionistes.

El banc ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la carta enviada al consell d’administració del Sabadell en la qual recull la proposta de la potencial operació de fusió entre ambdues entitats.

BBVA revela que la forma de pagament en què s’efectuaria aquesta fusió seria mitjançant una "equació de canvi d’1 acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell".

Aquesta equació de canvi suposa una prima del 30% sobre el preu de tancament de Sabadell i BBVA dilluns passat 29 d’abril, el dia abans de conèixer-se aquesta potencial operació. L’entitat indica, a més, que implica una prima del 42% respecte a les cotitzacions mitjanes ponderades de l’últim mes, i del 50% atenent als tres últims mesos.

En la missiva es detalla que BBVA atendria el canvi de les accions de Banc Sabadell mitjançant emissió de noves accions ordinàries la subscripció de les quals estarà reservada als titulars d’accions de Banc Sabadell i sobre les quals se sol·licitaria la seua admissió a cotització al Mercat Continu espanyol i als restants mercats en els quals cotitzen les seues accions.

TRES CONSELLER DEL SABADELL

L’oferta concreta que es proposaria la incorporació com a consellers no executius al Consell d’Administració de BBVA de tres membres de l’actual Consell d’Administració de Banc Sabadell, elegits de comú acord entre ambdues parts.

Un d’aquests consellers seria proposat com un dels vicepresidents del Consell d’Administració de BBVA.

SEU A CATALUNYA I MARCA BBVA

L’entitat resultant de la fusió tindria una de les seues seus operatives del Grup a Catalunya, que s’establiria en el centre corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat.

La denominació social i marca serien les de BBVA, "encara que es podria mantenir la utilització de la marca Banco Sabadell, de manera conjunta amb la marca BBVA, en aquelles regions o negocis en les que pugui tenir un interès comercial rellevant", segons es detalla a la carta.

"SENSE MESURES TRAUMÀTIQUES" PER A LA PLANTILLA

Quant a possibles ajustaments de plantilla, l’entitat indica que "en la integració de les plantilles es respectarien en tot cas els principis de competència professional i mèrit, sense l’adopció de mesures traumàtiques o que afectin singularment els empleats amb origen en una de les dos entitats."

En aquest sentit, assenyala que es constituirà un comitè d’integració amb representants d’ambdues organitzacions "a fi de dissenyar, amb ple respecte de la normativa de Dret de la competència, el millor procés d’integració, buscant potenciar al màxim el talent existent en ambdues entitats."

"L’equip directiu de l’entitat resultant es formaria amb executius procedents d’ambdós bancs, atenent a començaments de competència professional i mèrit, procurant guardar la proporcionalitat en funció del pes relatiu dels negocis", subratlla.

ACTIUS PER SOBRE DEL BILIÓ D’EUROS

En la missiva, BBVA subratlla que la combinació d’ambdues entitats donaria lloc "al projecte industrial més atractiu de la banca europea. En aquest sentit, destaca els beneficis de la fusió per a ambdues entitats, els seus accionistes, empleats, clients i les societats en les quals operen".

BBVA assegura que la nova entitat "es convertiria en una de les majors i més sòlides entitats financeres a Europa, amb actius totals per sobre del bilió d’euros i més de 100 milions de clients a nivell mundial, amb l’ambició de ser el banc més gran per capitalització borsària de la zona euro".

L’entitat que presideix Carlos Torres diu que "l’escala més gran permetria afrontar en millors condicions els reptes estructurals del sector i arribar a un major nombre de clients, abordant de forma eficient les inversions en transformació digital. L’entitat combinada seria més sòlida i eficient, i un referent al mercat per volum d’actius, crèdits i dipòsits".

D’altra banda, BBVA destaca l’encaix estratègic i complementarietat d’ambdues companyies, sent Banc Sabadell el referent a Espanya en el segment d’empreses i, igual com BBVA, una entitat líder en digitalització i sostenibilitat. A més, la presència de Banc Sabadell al Regne Unit se sumaria a l’escala global de BBVA i el seu lideratge a Mèxic, Turquia i Amèrica del Sud.

La fusió quedaria subjecta a l’obtenció de les corresponents autoritzacions o declaracions de no oposició pertinents dels supervisors competents (en particular, l’autorització de la persona titular del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa) i de les autoritats de defensa de la competència amb jurisdicció (en particular, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència).