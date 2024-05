“Els personatges de 'Puta pasta' havien de seguir”

El 2015, l’escriptor lleidatà Emili Bayo va guanyar el prestigiós premi Crims de Tinta de novel·la negra amb el seu debut en aquest gènere, Puta pasta, una obra protagonitzada per un negre literari de Lleida, algú que es dedica a escriure textos per a d’altres. “La novel·la va tenir molt èxit de públic i de crítica”, va recordar ahir l’autor, que el proper 16 de maig llançarà una segona part de l’obra, Pasta fàcil (La Magrana), que presentarà a Lleida el dia 30. Bayo va explicar a SEGRE que “aquells personatges de Puta pasta em van donar moltes alegries, i sempre pensava que tenien més recorregut”.

Dit i fet, Bayo ha reprès el personatge del Marc, propietari d’una petita empresa de serveis lingüístics en hores baixes, a qui encarreguen un treball senzill i lucratiu. Esclar que no li sorgirien dubtes si no fos perquè la proposta li arriba a través d’una exveïna, la bonica i perillosa Verònica, amb qui ja se les va tenir a Puta pasta. I acaben disparant-se-li totes les alarmes quan sap que el que ha d’escriure és una nota de suïcidi. En resum: un parell d’hores, quinze mil euros, servei de taxi porta a porta.. Què pot sortir malament? Doncs sí, moltes coses. “M’ho passo bé llegint novel·la negra, i escrivint-ne encara més”, va confessar l’escriptor sobre una obra amb tocs d’humor en què “he fet reviure aquells personatges en una aventura diferent”. Aquí, el Marc acaba vivint un cap de setmana ple d’acció i perills quan es deixa enredar en una trama d’empresaris i poders fàctics amb un estudi científic sobre energies renovables pel mig. “La història també és una picada d’ullet a l’actual debat sobre el canvi climàtic i una reivindicació que hem d’entendre de forma diferent el consum d’energia”, va comentar l’autor. Això sí, Bayo no té previst construir una saga literària negra a partir d’aquests personatges, encara que no descarta una tercera aventura en el futur. “Tampoc vull que m’encasellin com a escriptor de novel·la negra, jo soc escriptor de novel·les i mai descarto cap gènere”, va concloure.