Nova excavació al Pla d'Almatà de Balaguer

Aquest mes de maig ha començat una nova campanya arqueològica al jaciment andalusí del Pla d’Almatà de Balaguer (segles VIII-XII). L’excavació està coordinada per l’arqueòloga i doctora en Història Medieval Helena Kirchner, al capdavant d’un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Museu de la Noguera (àrea de monuments i jaciments arqueològics de l’ajuntament de Balaguer). Actualment s’està intervenint en l’àrea del Parc Arqueològic, on s’excaven les restes d’una de les cases de l’antiga ciutat en la qual han aparegut paviments de guix que fins al moment no havien estat documentats al jaciment. La vinculació amb la UAB també ha convertit el Pla d’Almatà en Campus Arqueològic, amb presència d’estudiants en les intervencions. La pròxima campanya del Campus es portarà a terme el mes de setembre que ve.