“Has canviat la manera de veure les dones en el cine”

Una clamorosa ovació dempeus, digna d’una llegenda del cine, va rebre dimarts a la nit l’actriu Meryl Streep al Festival de Canes per fer-li el lliurament de la Palma d’Or d’Honor. “Aquest premi és únic en el món del cine i estic molt honorada de rebre’l”, va expressar la premiada actriu nord-americana, de 74 anys, des de l’escenari del Gran Teatre Lumière al costat de la intèrpret francesa Juliette Binoche, que va ser l’encarregada de fer-li entrega del guardó. “Estic molt agraïda que no us hàgiu atipat de la meua cara”, va fer broma l’actriu arrancant rialles a tot l’auditori, vestit de gala. L’humor i la seua capacitat per no prendre’s gaire seriosament a ella mateixa van ser alguns dels trets que va destacar Juliette Binoche al donar-li la Palma d’Honor. Però sobretot, una Binoche que no podia contenir les llàgrimes va ressaltar la importància de Streep per a totes les dones del setè art. “Has canviat la nostra manera de veure les dones en el món del cine i ens has donat una nova imatge de nosaltres mateixes”, va aconseguir completar l’actriu francesa, al segon intent, mentre moltes altres figures presents a la sala, com la realitzadora i actriu Greta Gerwig, també ploraven. Sobre el #MeToo, Gerwig va dir que “crec que la gent de la comunitat del cine està explicant històries i provant de canviar les coses cap a millor”.

Per la seua banda, Chris Hemsworth i Anya Taylor-Joy, protagonistes de Furiosa, la cinquena entrega de la saga Mad Max, van arrasar ahir a la catifa roja del festival, on la pel·lícula es presenta fora de competició. Així mateix, l’última pel·lícula de Francis Ford Coppola, Megalópolis, s’estrenarà demà precedida per crítiques de membres de l’equip sobre la conducta “desagradable” i “caòtica” del director.