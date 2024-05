L'Enre9 aixeca avui el teló amb cinquanta propostes fins diumenge

La tercera edició del festival d’arts en viu de Lleida, Enre9, s’estrena avui i inclou una cinquantena d’espectacles gratuïts per a totes les edats i públics. Fins diumenge, el certamen omplirà els carrers de la Mariola, el Turó de Gardeny i els blocs Joan Carles d’espectacles professionals, comunitaris, tradicionals i populars.

No obstant, l’Enre9 escalfa motors des de principis de setmana amb activitats independents del cartell. Per exemple, les mostres de teatre escolar, els tallers de dansa impartits per Omar Meza (director de la companyia DA.TE Danza) orientats al professorat i també a gent gran, o les instal·lacions artístiques als jardins 1r de Maig a càrrec d’alumnes d’escoles de la zona per decorar els espais que acolliran les propostes escèniques. Pel que fa a la programació d’avui, destaca la cercavila inaugural (a les 11.00 hores) a càrrec de la companyia La Baldufa, una batucada escolar dirigida per l’Intèrpret (que comptarà amb la representació dels centres Joan XXIII, Santa Maria de Gardeny i Magí Morera i Galícia) i el Ball de la Templariola de l’Institut Castell dels Templers. Una de les novetats que presenta aquesta edició és l’actuació de la companyia irlandesa Hands Down Circus, prevista per dissabte, que interpretarà l’obra Tape That!, adaptada a l’accessibilitat cognitiva.