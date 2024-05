Lily Brick pinta un mural a l'entrada del Museu de Montserrat: "És un somni fet realitat"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'artista lleidatana Lily Brick està pintant aquesta setmana un mural a una de les parets de l'entrada al Museu de Montserrat. La seva intervenció consisteix en pintar un mural on es poden veure persones contemplant diverses obres d'art. "És una oda a l'enamorament de l'art", explica l'artista en declaracions a l'ACN. Brick deixa clar que a la seva obra no hi apareixerà ni una sola pantalla: "Crec que l'art està una mica en perill d'extinció perquè no hi prestem atenció i, amb aquest mural, reivindico que ho fem". Per aquesta muralista reconeguda internacionalment aquest encàrrec és un "somni fet realitat" i creu que marcarà un abans i un després en la seva carrera. Amb aquest mural, el Museu de Montserrat vol aconseguir captar més públic.

El mural de Lily Brick serà una obra més del Museu de Montserrat, segons ha explicat el director de l'equipament, Xavier Caballé. "Serà la primera obra de 'street art' que tenim, no només al museu sinó a tot Montserrat", exposa Caballé, tot afegint que el mural "s'incorporarà al patrimoni artístic del recinte del santuari". L'objectiu del museu és que el mural de Lily Brick serveixi per "dignificar" i, sobretot, "fer més visible" l'entrada a l'equipament. "L'entrada és molt discreta i passa molt desapercebuda pels visitants. Molta gent que passa per davant no sap que és l'entrada d'un museu", explica Caballé.

Lily Brick va rebre l'encàrrec amb "molta il·lusió". Explica que, per ella, és un honor pintar la paret d'un edifici que va ser creat per l'arquitecte modernista Puig i Cadafalch, a qui admira molt. Però, a més, el seu mural servirà per donar la benvinguda a un museu on el visitant s'hi trobarà obres de Caravaggio, Miró, Fortuny, Monet, Picasso o Dalí. Uns artistes que, per Brick, són "els Messis de l'art". "Cada dia que estic aquí treballant tinc nervis i, al mateix temps, estic molt contenta i emocionada i vull ser mereixedora del projecte", relata.

L'artista diu que ha tingut "llibertat gairebé total" per crear l'obra, tot i tenir algunes indicacions del santuari com ara que hi apareguessin algunes de les obres que es poden veure al museu. En aquest sentit, Brick ha explicat que el que ha fet és "explicar petites històries a dins del mural perquè la gent no vegi només una pintura, sinó que hi pugui veure una narració". A tall d'exemple, al mural s'hi pot veure una noia que observa embadalida l'escultura de la moreneta o l'escena d'un avi que va amb cadira de rodes i la seva neta que contemplen un quadre. "Són diferents anècdotes, petites històries que es troben a dins del mural", explica.

A l'obra de Brick no hi apareix cap mòbil ni pantalla. "Ens hem d'oblidar de la pantalla. Tenim un afany per conservar i retenir i considero que és molt important retenir amb la memòria perquè si no ens privarem del do de sentir i emocionar-nos", exposa l'artista lleidatana. En aquest sentit, creu que "l'art està una mica en perill d'extinció perquè no hi parem atenció" i, per això, amb el mural al Museu de Montserrat vol reivindicar el fet d'aturar-se i contemplar les obres d'art.

Amb 34 anys, Brick s'ha convertit en una muralista reconeguda internacionalment i ha fet murals a països com França, Anglaterra, els Estats Units o el Marroc. Els seus últims dos treballs han estat a Benín i Corea del Sud. Admet que la seva carrera artística està sent "molt intensa" i creu que l'experiència que està tenint a Montserrat li ha donat l'oportunitat de "meditar i fer una obra amb una sensibilitat i atenció que feia temps que necessitava". "Estar aquí em sona molta tranquil·litat", assegura. Per ella, aquesta experiència està sent un "somni fet realitat" i creu que suposarà una fita molt important en la seva carrera. "Haig de fer una aturada i agafar perspectiva", admet.