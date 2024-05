Sitges fa una crida als productors audiovisuals emergents de Lleida perquè donin a conèixer el seu talent

Productors i representants del PMP a la presentació de la incubadora per a productores PMP a l'IEI de Lleida.Anna berga / ACN

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Producers Meet Producers (PMP), la incubadora per a produccions audiovisuals emergents que es celebra en el marc del Festival Internacional de Sitges, posa el focus enguany a buscar el talent d'arreu de Catalunya. Per fer-ho, ha anomenat quatre ambaixadors, un a cada demarcació, perquè dinamitzin el sector audiovisual del seu territori amb l'objectiu que les productores emergents presentin les seves idees a la PMP. Així, l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida ha acollit aquest dimarts la presentació de la incubadora davant d'una vintena de professionals de l'audiovisual lleidatà. Els projectes seleccionats guanyen una mentoria d'un any amb professionals del sector consolidats perquè els ajudin a tirar endavant les seves produccions.

Producers Meet Producers (PMP) està organitzat per Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), amb el suport del SitgesIndustry i l'Ajuntament de Sitges, i és una incubadora per a productores audiovisuals de nova creació que des de fa deu anys organitza trobades entre productores novells i productores consolidades en el marc del Festival de Cinema de Sitges.

Enguany, la iniciativa vol obrir-se arreu del país amb l'objectiu de detectar i donar a conèixer el talent que hi ha, ja que molts vegades el sector "està molt centralitzat a Barcelona" i "és important detectar el talent de tot el territori", ha explicat la directora de la incubadora, Marta Forn.

Per a detectar aquest talent, s'ha designat quatre ambaixadors. Ramon Bochaca, l'ambaixador de Lleida i director del festival Galacticat de Tàrrega, ha fet una crida al sector audiovisual de la demarcació, "que existeix i hi és, però que potser no té prou visibilitat", perquè a través d'aquesta incubadora trobin la manera "de donar a conèixer el seu talent a Sitges".

Al PMP hi poden participar empreses productores novelles i graduats en el sector que poden presentar els seus projectes des del 6 de maig i fins el 21 de juny. Una comissió valorarà les sol·licituds i els projectes seleccionats rebran una mentoria durant tot un any o un servei de consultoria per consultes puntals.