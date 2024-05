Busquen talent audiovisual emergent a Ponent

L’organització Producers Meet Producers (PMP) de suport i assessorament per a produccions audiovisuals emergents –que organitza des de fa deu anys una trobada en el marc del Festival Internacional de Sitges– posa el focus aquest any 2024 en la recerca del talent per tot el territori de Catalunya.

Per a això, ha nomenat quatre ambaixadors, un a cada província, perquè dinamitzin el sector audiovisual del seu territori respectiu amb l’objectiu que les productores emergents presentin les seues idees en la pròxima cita del PMP, el 8 d’octubre. Així, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida va acollir ahir la presentació d’aquesta incubadora empresarial davant d’una vintena de professionals del sector audiovisual lleidatà. Val a destacar que els projectes que resultin seleccionats guanyaran una mentoria d’un any amb professionals consolidats perquè els ajudin a impulsar i fer realitat les seues produccions audiovisuals.L’ambaixador a Lleida, Ramon Bochaca, director del festival Galacticat de Tàrrega, va llançar una crida al sector audiovisual de Ponent, “que existeix i hi és, però que possiblement no té prou visibilitat”, perquè a través d’aquest incubadora trobi la manera “de donar a conèixer el seu talent a Sitges”. La presentació de projectes està oberta fins al 21 de juny. Bochaca va afegir que “l’objectiu final és proporcionar eines a aquestes productores perquè es puguin consolidar al sector”.La presentació va comptar amb la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; el director de la fundació pública, Andreu Vàzquez; el responsable de Cultura de la Generalitat a Lleida, Albert Turull; la directora del PMP, Marta Forn, i la coordinadora d’aquesta organització, Alfonsi Vega.Durant l’acte també es va presentar la tercera Trobada de Talent del Galacticat –del 24 al 30 de juny–, un campus basat en un concurs de guions que uneix creadors i empreses del sector. Hi participaran una desena de distribuïdores i productores de tot Espanya.