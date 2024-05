Embarrat: art, música i poesia

Avui divendres arrancarà a Tàrrega la desena edició de l’Embarrat-Festival de Creació Contemporània, amb més d’una vintena d’artistes i nous talents emergents, que mostraran les seues últimes creacions i aportacions artístiques en el marc de l’antiga fàbrica de maquinària agrícola Cal Trepat (Museu Trepat).

La programació del certamen, que es desenvoluparà fins a diumenge, oferirà una àmplia varietat de propostes multidisciplinàries per a tots els públics i edats, amb notable presència d’artistes de Ponent. Concerts, instal·lacions artístiques, recitals de poesia, exposicions creatives, tallers infantils o xarrades podran gaudir-se de forma gratuïta “amb la voluntat de democratitzar la cultura i descobrir noves maneres d’entendre-la”. Això sí, l’Embarrat comptarà per primera vegada amb dos concerts de pagament (9 euros), a càrrec de dos noms destacats de la nova escena catalana com són el trio Marala (avui divendres) i la mallorquina Maria Hein (demà dissabte), que actuaran al singular escenari de la Nau 5 de Cal Trepat.D’altra banda, l’exposició col·lectiva de l’Embarrat, l’eix sobre el qual pivota tota la programació, comptarà amb els creadors Verónica Cerna, Lucas Selezio de Souza, Laia Albert, Jana Punsola i Miriam Martín, Juan David Galindo, Kirra Kusy i Jorge Moneo i Nacho Torres Toledo. Tots han posat en el punt de mira de les seues respectives obres el concepte del poder, en una mostra titulada Com va obrint-se la pell sense un punyal –el cos, el treball i el poder en escena. Així mateix, la poesia també formarà part del festival amb dos homenatges a dos figures clau de la literatura catalana: Joan Salvat-Papasseit (en el centenari de la seua mort) i Alfons Costafreda (en els 50 anys de la seua mort).