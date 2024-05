Homenatge a Jaume Magre amb fotos i material inèdit

Una bombeta encesa sobre una rajola rep des d’ahir el visitant a l’entrar a la sala Zona Zero de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. És una recreació de l’Homenatge a la flor de la paret, la primera obra de l’artista Àngel Jové a la Petite Galerie de Lleida el 1968. Tota una picada d’ullet simbòlica a l’impulsor d’aquell innovador centre d’art, Jaume Magre (1924-1999), protagonista de l’exposició homenatge, coordinada per Anselm Ros i que podrà visitar-se fins al 14 de juliol, en el marc del centenari del naixement d’aquest activista cultural.

La mostra, amb profusió de fotografies i documentació històrica inèdita, està comissariada per la historiadora de l’art Cristina Mongay, autora també del llibre Merci, Monsieur Magre, que SEGRE va regalar als seus lectors la passada diada de Sant Jordi i que, de fet, funciona com a catàleg d’aquest repàs exhaustiu de la vida, l’obra i el llegat de qui va ser el primer regidor de Cultura de la Paeria de la Lleida democràtica. El seu fill, Jaume, va destacar amb emoció “la satisfacció de la família per aquest retrobament amb Lleida i el redescobriment del pare”. En la inauguració, el president de la Diputació, Joan Talarn; la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i el comissari de l’Any Magre, Juan Cal, van coincidir a assenyalar que “el seu llegat es manté viu”.