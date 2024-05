Curs a Farrera de Pol Guasch per “escriure malament”

El jove poeta i escriptor tarragoní Pol Guasch (1997) impartirà el mes que ve al Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera, al Pallars Sobirà, un singular taller literari titulat Escriure malament. Guasch es va donar a conèixer en el panorama literari català fa tres anys al guanyar el Premi Llibres Anagrama 2021 amb la novel·la Napalm al cor, que des d’aleshores ja ha estat traduïda al castellà, l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià, entre altres idiomes. Aquest 2024, Guasch ha publicat la novel·la Ofert a les mans, el paradís crema (Anagrama).

Aquest curset d’escriptura creativa programat pel CAN de Farrera se celebrarà el cap de setmana del 21 al 23 de juny i proposarà als participants una sèrie de sessions experimentals sobre com “escriure malament”: lectures de textos que fugen del cànon literari establert, explicacions de processos creatius poc hàbils i l’exposició de l’univers literari de l’autor, sense normes. El taller literari està dirigit a totes aquelles persones interessades en l’escriptura i té un preu de 290 euros (inclou la matrícula, l’allotjament i la manutenció de tots els dies del curs al CAN de Farrera). Informació i inscripcions a www.farreracan.cat.