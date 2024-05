La cantaora Mayte Martín, l’actriu Vicenta Ndongo, la compositora Raquel García-Tomás, l’il·lustrador Conrad Roset i l’espai escènic itinerant Nilak van ser guardonats ahir amb els Premis Nacionals de Cultura 2024 que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). La gala, celebrada al Casino L’Aliança del Poblenou de Barcelona, va comptar amb la presència del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que va remarcar que els guardonats són un exemple de “pluralitat, talent i potencial” de la cultura catalana i va reivindicar que la salut de la cultura és un indicador de l’avenç d’un territori. La presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella, va destacar que l’acte va reconèixer i va celebrar la “creativitat” de la cultura catalana.

Ndongo, d’ascendència equatoguineana, va reconèixer les dificultats que va patir per arribar a protagonitzar un paper recordant que va ser la primera estudiant afrodescendent a l’Institut del Teatre. “Soc una actriu, sense etiquetes ni denominació d’origen”, va afirmar en la seua intervenció, visiblement emocionada. Martín també va expressar el seu agraïment per la distinció: “És molt bonic i esperançador, després de tota una vida treballant al marge de tot el que és comercial.” Per la seua part, Oriol Escursell i Irene Soler van recollir el premi pel Projecte Nilak, una iniciativa d’arts escèniques (teatre i circ) que dona resposta a una necessitat d’arribar a poblacions en les quals no hi ha espais escènics. L’octubre passat va plantar la seua carpa a Vilaller.