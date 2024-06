La vida atípica del dibuixant lleidatà Shum, en un còmic

Anarquista, dibuixant cèlebre en el primer terç del segle XX, empresonat, condemnat a mort, guerra civil, exili.. “Tanmateix, Shum sempre ha estat un personatge molt desconegut”, va assegurar ahir el dibuixant i caricaturista barceloní Jaume Capdevila KAP, autor de la nova entrega de la col·lecció de novel·la gràfica A Doble Tinta de Pagès Editors, Shum, el dibuixant de les mans trencades. Tant misteri sobre aquest ninotaire nascut el 1897 a Sant Martí de Maldà (Urgell) i de nom Alfons Vila i Franquesa ve també provocat pels pseudònims de professió i d’acció militant darrere dels quals es va amagar al llarg de la seua vida.

En la primera activitat cultural al nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, KAP va presentar ahir aquest còmic acompanyat del director de la col·lecció gràfica, Jaume Barrull, i del dissenyador gràfic Xavi Hosta. L’autor de l’obra va explicar que “he provat de plasmar en un còmic la vida d’aquell dibuixant i anarquista com si fos un documental, a través de personatges que el van conèixer i van tractar amb ell”. De fet, la vida i les aventures de Shum han estat també l’excusa per retratar una època, el primer terç del segle XX, en la qual es va lluitar per aconseguir els drets i llibertats en aquest país, va concloure KAP.

D’altra banda, la Paeria va anunciar ahir que la inauguració oficial del nou Morera serà el proper 15 de juny a les 12.00 h. Aquest equipament va obrir les portes el 13 d’abril, sense acte institucional a causa del calendari electoral. Des d’aleshores, el Morera ha rebut més de 17.500 visitants.