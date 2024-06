Els Premis Literaris de Juneda, per a autores de Tarragona i Barcelona

Els premis literaris de Juneda, convocats per l’ajuntament amb la col·laboració de l’Editorial Fonoll i enfocats a la poesia jove i a la creació experimental, ja tenen guanyadors. La poeta Mireia Ibáñez Cid (1994, Santa Bàrbara, Montsià) va guanyar ahir la 25 edició del Premi Joan Duch de poesia per a menors de 35 anys, dotat amb 1.500 euros i la publicació a Fonoll, per l’obra Aquesta negra mala herba. Entre les virtuts d’aquest original, el jurat va destacar “l’estructura ben mesurada, que construeix un poemari interessant, amb una evolució dramàtica potent”. Així com, des del punt de vista lingüístic, es va valorar de forma molt positiva “l’aposta de l’autora per una varietat del català occidental, que contribueix a enfortir la vitalitat de l’idioma”. D’altra banda, la dissenyadora barcelonina Gloria Bonet Batalla (1977) es va emportar el vuitè Premi Carles Hac Mor de plaquettes d’escriptura subversiva, dotat amb 300 euros i publicació a Fonoll, per L’esperança és del temps balança. Els dos premis s’entregaran en una gala literària el 20 d’agost als Rentadors de Juneda.