El Petit Circ Cric, aquest estiu en quatre pobles de Lleida

El Petit Circ Cric de Tortell Potrona visitarà per primera vegada aquest estiu deu pobles del Pirineu, des de l’Alta Ribagorça fins a l’Alt Empordà. L’espectacle de carpa de petit format, amb una grada només per a 220 persones, es plantarà del 28 al 30 de juny al camp de futbol de Vilaller, i seguirà la gira del 5 el 7 de juliol a Farrera (en un prat d’aquest poble del Pallars Sobirà), del 12 al 14 a Bescaran (Alt Urgell, darrere del restaurant La Canal) i del 19 al 21 a Lles de Cerdanya (a la plaça de Sant Pere). Després de deixar terres lleidatanes, Tortell Poltrona i la seua troupe actuaran també a Isòvol, Llívia, Ribes de Freser, Llanars, Tortellà i el Port de la Selva. El clown va explicar ahir que aquesta gira és un projecte que fa molts anys tenia al cap i que ha batejat com “l’últim somni”. Des del 2012 no sortien de gira, sobretot per les dificultats burocràtiques a l’hora de gestionar els emplaçaments, però ara als pobles petits tot han estat “facilitats”. Poltrona va assegurar que serà un “repte” i un “acte poètic” que conjugarà el circ i la “consciència còsmica” que els defineix amb la naturalesa.