L'Espai dels Canals d'Urgell, amb segell museístic oficial

L’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, a Mollerussa, va acollir ahir la firma de l’acord pel qual aquest equipament museístic s’integra a la xarxa territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNATEC), que es va anunciar la setmana passada. La directora de la Fundació Canals d’Urgell, Maribel Pedrol; el president de la comunitat general de regants, Amadeu Ros, i el director del Mnactec, Jaume Perarnau, van segellar l’acord, acompanyats del director tècnic de la comunitat de regants, Xavier Díaz. Pedrol va destacar que amb la incorporació a la xarxa territorial “tindrem més suport a l’hora de fer difusió, per exemple, ja que entrem dins d’un sistema que també ens permetrà muntar més i millors exposicions, establir contactes i tirar endavant projectes en comú en companyia d’altres museus i espais relacionats amb l’aigua i el patrimoni industrial, com el Museu del Ter o el de l’Aigua de Manresa”. Per la seua part, Ros va afirmar que “per a nosaltres representa un suport important a nivell de Generalitat com a centre d’interpretació del territori i el seu futur registre com a museu”. La xarxa del Museu Nacional consta de 29 centres, cinc més a Ponent: l’Hidroelèctric de Capdella, la Serradora d’Àreu, el de Gerri de la Sal, el Trepat de Tàrrega i el de l’Oli de la Granadella.