La UdL rep un fons de 152 llibres antics lleidatans

La biblioteca de Lletres de la Universitat de Lleida ha incorporat al seu fons antic 152 llibres del bibliòfil Joan Codina Tufet (Lleida, 1926-2004). Ha estat gràcies a la donació de la família del comerciant i col·leccionista, materialitzada ahir en un acte amb els dos fills de Codina, Jordi i Neus, juntament amb Joan Busqueta (vicerector de Cultura), Montse Larios (Biblioteca i Documentació) i el professor de la UdL Julián Acebrón. Es tracta d’una rellevant col·lecció d’obra impresa en molt bon estat –de caràcter religiós, jurídic, costumista, fins i tot poesia– relacionada amb Lleida, ja sigui per la seua temàtica, per ser d’autors lleidatans o per haver sortit d’estampa d’alguna de les oficines tipogràfiques actives a la capital del Segre entre els segles XVI (obrador de Juan de Villanueva i Pedro Robles) i XX (impremtes Corominas, Mariana, Sol...). El més antic data del 1575: Llibre segon de l’oració, en què es posen consideracions sobre els Evangelis de totes les Fires de la Quaresma, mentre que el més recent, Informe històric sobre els topònims Lérida-Lleida, de Josep Lladonosa, és del 1977. Destaquen llibres de poesia de Magí Morera i Galícia del 1875 i del 1929, un d’els quals amb il·lustracions de Baldomer Gili Roig.

Per una altra banda, el Caliu Ilerdenc va rebre divendres passat un exemplar de l’edició limitada del llibre d’art de Miquel Roig Nadal Dibuixos de Dansa. Dance Drawings (Virgili i Pagès, 1989), de mans de Carme Maria Menéndez, la viuda de l’artista lleidatà mort el 2008 als 84 anys, acompanyada dels seus dos fills, Antoni i Miquel. La sala d’exposicions municipal de Lleida exhibeix una selecció de cartells de Festa Major i Fira de Sant Miquel d’aquest artista del qual l’any passat es va commemorar el centenari del seu naixement.