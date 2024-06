Un Magnífic Fest de rècord

La tercera edició del Magnífic Fest de Lleida es va tancar ahir amb un balanç de rècord. Prop de 19.000 persones van gaudir dels concerts i diferents activitats del festival, entre el recinte de les Firetes i les cites del Magnífic a la Ciutat, segons va informar l’organització. Pràcticament el doble de públic que l’any passat, quan el certamen va comptar fins i tot amb una jornada més a l’arrancar la nit de dijous a causa de motius d’agenda del duo madrileny Camela. En aquesta ocasió, la doble jornada de divendres i dissabte de concerts per a adults va congregar més de 13.000 persones a la petita ciutat musical en la qual es va convertir el recinte de les Firetes, per la qual van desfilar estrelles de l’indie i pop-rock estatal com Vetusta Morla, Iván Ferreiro, La Oreja de Van Gogh, OBK, Suu, Boye, Shinova, La La Love You o Elefantes, a més de la presència local amb la cantant aranesa Alidé Sans o la banda lleidatana La Niña Paracaídas.

La jornada familiar dominical també va ser ahir tot un èxit amb l’assistència d’unes 3.000 persones al denominat Magnífic en Família, amb més oferta d’animació per als més petits que l’any passat i el brillant colofó amb El Pot Petit. Ja des del migdia, el recinte va acollir un parc infantil, tallers de circ, pintacares, atraccions inflables, espectacles d’acrobàcies i un vermut musical amenitzat pel grup Nasty Lovers.Finalment, la jornada va culminar a l’escenari gegant del festival amb el grup El Pot Petit, acompanyat de La Melmelada Band i la Black Music Big Band, sumant prop d’una trentena de cantants, músics i actors que van fer les delícies dels més petits.

Des de l’organització –les empreses promotores Line Up, La Traca Events i Bonöbo Group– es va valorar de forma molt positiva la tercera edició d’un festival que “ha fet un gran pas més per a la seua consolidació” com a benvinguda de l’estiu musical a Lleida. Tot i que encara és molt aviat per començar a parlar de la quarta edició, l’objectiu confessat és ampliar encara més l’espai per al festival al recinte de les Firetes.Per una altra banda, també van destacar com “un encert” la nova ubicació del Magnífic a la Ciutat, l’oferta de concerts gratuïts al centre de Lleida, que dissabte es va estrenar entre l’avinguda Francesc Macià i Ferran. Així, aquest espai urbà va acollir al voltant de 3.000 persones durant les set hores de música des del migdia i fins a mitja tarda de la jornada de dissabte amb els ritmes negres i caribenys de Ponent Root Selectors i les actuacions de bandes com La Sra. Tomasa, els lleidatans Els Llums de Colors i La Paloma. De forma paral·lela, també es va sumar al festival una segona ubicació dissabte al migdia, al carrer Lluís Besa i organitzat per Lo Carrincló, amb el DJ Rafa Ariño i Copacabana.