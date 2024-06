'Artistes' del Màrius Torres exhibeixen una obra a l'IEI

Els alumnes de 1r del batxillerat artístic de l’institut Màrius Torres de Lleida inauguraran demà dijous (19.00 h) a l’Espai iX de l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’exposició Terraboira, el resultat de les investigacions dutes a terme durant el curs acadèmic en l’assignatura de Projectes Artístics. Terraboira, una paraula inventada per batejar aquesta exposició, “uneix allò que ens és propi en dos sentits: els camps llaurats i la boira, en la nostra escenografia vital”, descriuen aquests futurs artistes sobre la mostra, que podrà visitar-se fins al 21 de juliol.

Així, els alumnes han investigat la boira des de diferents punts de vista i interessos personals, com la seua presència real al paisatge lleidatà, la seua importància per als cultius o la part més científica d’aquest fenomen meteorològic. També han explorat carrers amb noms de boira, com el de Josep Boira de la Granja d’Escarp, que visibilitza un exalcalde durant la II República, exiliat a França després de la Guerra Civil. O han creat obres inspirant-se en cançons com Boira Plana, de la poeta Carme Romia, de Seròs. Alguns alumnes han associat també la boira a metàfores, com aquella que amaga identitats o actua com a censura, o referint-se als records fragmentats associats a malalties com l’Alzheimer.