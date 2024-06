El lleidatà Jaume Pont, premi de poesia Jesús Serra a la seua trajectòria

El poeta, assagista, crític literari i professor universitari Jaume Pont (Lleida, 1947) ha estat reconegut amb el V Premi Especial de Poesia Jesús Serra de la Fundació Occident. Aquest guardó forma part de la 17a edició del certamen de poesia que organitza la mateixa entitat i que té l’objectiu d’impulsar la creació poètica.

El premi Especial reconeix la trajectòria de l’obra poètica de Pont com a autor consolidat i està dotat amb un import de 5.000 euros. La gala d’entrega se celebrarà divendres vinent 28 de juny a la Torre Bellesguard de Barcelona.

Segons el jurat del certamen, que compta amb autors de renom com Elena Medel, David Castillo, Ricardo Fernández, Carlos Zanón i Andrea Vallbuena, Pont “ha demostrat al llarg de la seua llarga trajectòria el compromís amb la difusió de la poesia, tant a partir de la creació pròpia com en l’estudi de la tradició i les formes poètiques”.Aquest reconeixement se suma a altres que ha rebut el poeta al llarg dels anys, com el Vicent Andrés Estellés (1982), el de la Crítica Serra d’Or (1991 i 1997), el Nacional de la Crítica (2001), el Virgile de Poésie (2012) i el de la Trajectòria Literària de l’ajuntament de Cadaqués (2022), a més del francès Mallarmé Étrager que va rebre l’any passat pel llibre Mirall de negra nit.