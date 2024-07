Vallverdú, medalla d'honor de la Xarxa Vives d'Universitats de l'àrea catalana

L’escriptor lleidatà Josep Vallverdú (Lleida, 1923) rebrà el proper 10 de juliol la medalla d’honor de la Xarxa Vives d’Universitats dels territoris de parla catalana, en un acte previst a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. És la màxima distinció que atorga aquesta institució –que agrupa 22 centres universitaris– en reconeixement a la trajectòria professional, el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de diferents àmbits, han desenvolupat les persones guardonades. Vallverdú, que va ser proposat per la Universitat de Lleida per rebre aquesta medalla, complirà 101 anys el 9 de juliol, el dia abans de l’entrega de la distinció. Doctor honoris causa per la UdL, val a recordar que l’escriptor va dipositar el 2015 el seu fons documental a la universitat lleidatana.

El dia 10 també rebran la medalla d’honor de la Xarxa Vives la lingüista de Banyoles Gemma Rigau (1948) i el sociòleg de Carcaixent Rafael Castelló (1964). El professor de la UdL i exalcalde de Lleida Miquel Pueyo llegirà la laudatio de l’escriptor lleidatà.