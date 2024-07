El premi 7lletres, desert per primera vegada en 19 anys

El premi literari 7lletres de narracions, que s’organitza a la Segarra en homenatge a l’escriptor Manuel de Pedrolo, va quedar ahir desert per primera vegada en les seues 19 edicions. Així ho va declarar el jurat per unanimitat per “preservar la qualitat literària del certamen i garantir que les obres guanyadores mantinguin la categoria que és necessària en un guardó de la tradició i trajectòria del 7lletres”. Així mateix, l’acta del jurat va argumentar que “algunes de les obres presentades desperten interès i mostra una projecció literària incipient”. Al premi es van presentar aquest any 18 originals. El guardó està convocat pels ajuntaments de Tàrrega, els Plans de Sió i Cervera i pel consell comarcal de la Segarra.

Això sí, es va mantenir la gala literària al castell de Concabella com a colofó a les sis activitats sobre la literatura programades des del mes d’abril passat a la Segarra i l’Urgell. D’aquesta manera, l’escriptora barcelonina Carlota Gurt va impartir una conferència reivindicativa del conte i la narració breu com a gènere literari. Gurt va ser la guanyadora del Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions el 2019. Així mateix, la companyia de teatre de Tàrrega Cruma va fer una lectura dramatitzada del primer conte escrit per Pedrolo el 1938, La pipa.