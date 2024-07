L'IEI acull l'estrena de l'obra 'Cartes amagades'

detail.info.publicated Quim Gassó Sentias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un conjunt d’escrits de lleidatans exiliats o deportats a camps de concentració després de la Guerra Civil van donar forma a l’espectacle Cartes amagades, que es va estrenar ahir al pati de l’IEI, que presentava un aforament complet. Els documents van ser recuperats de l’Arxiu Històric de Lleida i de l’arxiu alemany de Bad Arolsen, així com cedits pels familiars de molts éssers estimats que no van tornar a veure. La funció, produïda per Memòria Democràtica de la Paeria, va comptar amb la recitació dels textos per part de Jaume Belló, acompanyats amb la música de Pancho Marrodán. Els autors de les cartes relataven el seu estat de salut, l’enyorança pels éssers estimats, la duresa dels dies lluny de la seua terra i la preocupació per no rebre resposta. La majoria de missives mai no van arribar a destinació.