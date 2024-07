L'Arxiu de l'Urgell, seu de residències creatives a l'estiu

L’evolució del Canal d’Urgell més enllà de la infraestructura de regadiu a Horitzons de grandesa de Miguel Alejos; l’absència del moviment LGTBIQ+ als documents del mateix Arxiu de l’Urgell qüestionant així els centres de memòria a La fúria del silenci d’Òscar Clarissó; un diàleg entre dos espais del municipi de Tàrrega aparentment contradictoris com el castell de l’Ofegat i l’abocador comarcal a Vestigis i ferralla de Roger Romagosa, i la relació entre la memòria col·lectiva d’objectes trobats a l’arxiu i la psicologia humana a Probably, still life de Katya Afonina. Aquestes són les temàtiques dels quatre creadors i investigadors seleccionats en la setena edició de Trans-documentar, el programa de residències creatives de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell. El director, Carles Quevedo, va afirmar ahir, durant la presentació, que aquestes investigacions “ens portaran a un debat i ens ajudaran a replantejar la nostra professió i el nostre treball”.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que aquest programa “posa en relleu tot el potencial del material que hi ha a l’arxiu” del qual “sorgeixen propostes molt diferents i innovadores que contribueixen a revolucionar aquest servei per dins” mentre que el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va indicar que aquestes residències “fusionen el passat i el present”. Per la seua part, el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va afegir que “aquestes residències permeten obrir els arxius a nous projectes de creació artística que ofereixen noves mirades transformadores i transversals”.A la convocatòria es van presentar 36 projectes i els seleccionats procedeixen de Catalunya (2), País Valencià i Bielorússia. La presentació pública dels projectes tindrà lloc el dimecres 24 de juliol.