Balaguer inaugura el dia 27 el monument a la sardana

La plaça de la Sardana de Balaguer comptarà finalment amb una escultura monumental dedicada a aquesta dansa popular catalana, que era una de les actuacions previstes durant la celebració el 2022 de la capitalitat de la sardana però que havia quedat pendent. La recuperació d’aquesta proposta es farà realitat gràcies a la col·laboració de l’ajuntament de Balaguer. Ahir es va presentar la iniciativa i la programació de l’acte inaugural, que tindrà lloc el dissabte 27 de juliol, durant la Ballada dels Fanalets, a partir de les 22.00 h.

Formalment, el monument consistirà en una rotllana formada per quatre dansaires a mida real, en la posició de llargs amb els braços cap amunt. El mestre de forja Gerard Pons s’ha encarregat del conjunt escultòric, que s’ubicarà a sobre de les antigues rodes de molí de pedra que hi ha al mig de la plaça. Després de descobrir el monument i el parlament de les autoritats, s’encetarà la tradicional Ballada dels Fanalets de Sant Jaume, que en aquesta ocasió i de forma excepcional no se celebrarà com és habitual a la plaça del Mercadal. L’activitat començarà amb un galop de benvinguda a càrrec de les colles de la ciutat i amb la música de la sardana Balaguer Capital de la Sardana, de Dani Gasulla, amb interpretació a càrrec de la cobla Jovenívola d’Agramunt.