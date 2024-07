La Setmana del Llibre, amb rècord de 298 expositors

La 42 Setmana del Llibre en Català atorgarà el 28 Premi Trajectòria a Pilarín Bayés com a “il·lustradora única amb una obra marcada de gran personalitat”, i el 4t Premi Difusió al periodista Marc Giró per fomentar la literatura en català en el seu programa Vostè primer, de Rac1. Ambdós guardons van ser anunciats ahir a l’Ateneu Barcelonès pel president d’Editors.cat, Ilya Pérdigo, que va apuntar a la forta relació de Pilarín Bayés amb la Setmana del Llibre i la seua “participació activa en pràcticament totes les edicions”. Bayés va reivindicar la importància de generar l’hàbit lector entre els nens i va posar de relleu el treball dels editors i els llibreters: “Nosaltres (els il·lustradors) donem la cara, l’escriptor la paraula, però els editors i llibreters ho acaben de culminar.” L’organització va reconèixer la tasca divulgativa de Giró en el seu programa amb entrevistes a editors, autors, traductors i il·lustradors “amb un estil fresc i molt personal”. El periodista va agrair el guardó, va reivindicar més continguts sobre literatura i va reconèixer el treball de difusió que fa aquest certamen literari: “A través del llibre captem la realitat i la complexitat que ens envolta.”

La directora de la Setmana del Llibre, Cristina Domènech, va destacar que durant l’esdeveniment, que se celebrarà del 20 al 29 de setembre (coincidint amb les festes de la Mercè) al passeig Lluís Companys de Barcelona, des de l’Arc de Triomf i fins a la Ciutadella, hi haurà “rècord” d’expositors, amb 298; més de 100 novetats literàries; unes 270 activitats i més de 150 firmes d’autors. El canvi d’ubicació de l’esdeveniment, en lloc del tradicional recinte al Moll de la Fusta del port barceloní, obeeix aquest any a la celebració de la Copa Amèrica de vela.Autors com Eva Baltasar, Julià de Jòdar, Xavi Coral, Adam Martín, Abraham Orriols, Jordi Puntí o Ramon Gené parlaran dels seus últims llibres, a banda de la presentació de novetats de tardor a càrrec de Sergi Belbel, Mercè Ibarz, Vicenç Altaió o Juanjo Pallàs, entre d’altres.