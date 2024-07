Els més petits de casa, protagonistes del Paupakids

Els més petits van prendre ahir a la tarda el protagonisme del Paupaterres amb una nova edició del Paupakids que, després d’un any de restriccions per la sequera, va recuperar els unflables i els jocs d’aigua, les propostes més esperades, i més en una jornada en què els termòmetres a Tàrrega es van enfilar fins 40.7 graus.

Precisament, el més buscat ahir a la tarda al càmping municipal era aigua i ombres. La programació del Paupakids, que va convocar 1.500 persones, es va completar amb un taller de circ, bombolles, pintacares i berenar i va culminar amb l’espectacle El Circ Extraviat de la Cia El Circ Petit.A la nit, s’esperava viure la jornada central del 26 festival Paupaterres amb totes les entrades esgotades des de feia dies per assistir a l’únic concert d’Oques Grasses a Lleida aquest estiu presentant el seu últim treball, Fruit del deliri.També havien d’actuar Abril, La Cosina, La Follia, Tesa, 97 Onzas i Band Tokades. Així mateix, divendres a la nit va aconseguir omplir el càmping amb 4.500 persones per disfrutar dels concerts d’Els Amics de les Arts, que va presentar Les paraules que triem no dir, i Figa Flawas, la banda del moment, entre d’altres.