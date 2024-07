Un jove de Juneda, actor d’una pel·lícula al costat de Nausicaa Bonin i Jordi Oriol

El junedenc Bernat Solé i Palau s’ha convertit, de la nit al dia, en inesperat actor d’una pel·lícula que es roda al centre d’Europa, entre Alemanya i Àustria seguint el curs del Danubi, i envoltat d’actors de la talla de Nausicaa Bonin i Jordi Oriol.

Es tracta del rodatge del film ‘Estrany riu’, òpera primera de Jaume Claret Muxart, rodada en català i en 16mm, i que es tracta d’una vivència personal del director durant unes vacances familiars amb bicicleta per la riba del riu Danubi.

El film està protagonitzat pels reconeguts actors Nausicaa Bonnín i Jordi Oriol, i els joves de diferents edats Jan Monter, Bernat Solé, Francesco Wenz i Roc Colell, que donaran vida als tres germans protagonistes en diferents edats de la història.

Es dona la circumstància que Bernat Solé i Palau, de 14 anys, va presentar-se al càsting, i els va superar tots, sense haver fet mai cap curs d’interpretació ni haver trepitjat mai cap escenari, tal i com apunten familiars del jove a SEGRE. Malgrat ser junedenc, la seva família fa anys que resideix a Barcelona, pel que Solé utilitza indistintament els dialectes oriental i nord-occidental.

Des del punt de vista local, al film hi treballa també el compositor Xavi Font, de Bellpuig, fent tasques de producció.

Moment de rodatge d’Estrany riu a la regió de Baden-Württemberg, AlemanyaAnna Muxart

Estrany riu és una coproducció entre Espanya i Alemanya a càrrec de ZuZú Cinema i Miramemira, per la part espanyola, i de Schuldenberg Films per la part alemanya. La pel·lícula està participada per 3CAT i compta amb el finançament d'Eurimages, ICAA, ICEC, FFF Bayern i DFFF.

El desenvolupament d'aquesta pel·lícula va començar en el Postgrau de Creació Cinematogràfica i Audiovisual de l'Elías Querejeta Zine Eskola, i ha participat en residències i laboratoris de desenvolupament com Ikusmira Berriak (SSIFF), Residència de Guions de l'Acadèmia del Cinema Català, Mentoria Projects L'Alternativa i Spanish Screenings MAFIZ de Màlaga.