FiraTàrrega busca seixanta voluntaris per a cinc obres

FiraTàrrega va fer ahir una crida a la col·laboració del públic per aconseguir una seixantena de voluntaris que permetin desenvolupar cinc espectacles de la programació oficial. Les propostes de Sol Picó, Compagnie Krak, Cristina Maldonado, La Mecànica i Sergi Estebanell busquen nodrir-se de la ciutadania per poder representar les seues obres, una pràctica que s’ha convertit en habitual en les últimes edicions del certamen.

Sol Picó necessita una vintena de persones actives, de més de 16 anys, que ajudin a moure el públic en el seu espectacle de gran format, Carrer 024, que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. Compagnie Krak requereix la participació d’onze voluntaris que conversin amb el públic mentre transporten els bancs mòbils de la representació Bench invasion. Cristina Maldonado, que presenta Juego infinito, necessita tres majors d’edat que reparteixin els elements i objectes que hauran de manipular els participants de l’espectacle. La Mecànica demana la col·laboració d’una dotzena de joves, d’entre 14 i 20 anys, interessats en el teatre que vulguin ser el centre de l’acció de l’obra Odisees. Finalment, Sergi Estebanell busca nou persones de diferents edats i condicions per fer una coreografia a l’obra Love for free.Els interessats a participar en aquests espectacles poden sol·licitar-ho a través dels formularis oberts a www.firatarrega.cat, on també trobaran les dates i detalls de cada col·laboració. Per articular totes aquestes propostes, l’any 2022 es va crear l’Escamot FiraTàrrega, un cens de persones interessades a participar en processos de creació escènica que actualment compta amb 160 inscrits.