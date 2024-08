Carla Simón ja roda a Vigo el seu tercer film, 'Romería', també sobre la seua família

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cineasta Carla Simón va començar la gravació de Romería, el seu tercer llargmetratge després dels èxits d’Alcarràs i Estiu 1993. La nova pel·lícula es rodarà en diferents ubicacions de Vigo durant els mesos d’agost i setembre en català, castellà i francès. Simón continua explorant les relacions familiars inspirant-se aquesta vegada en els orígens de la seua ascendència paterna. La Marina, la protagonista del film, viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seua mare, quan ella era molt petita. A partir dels encontres amb els seus oncles i avis, la Marina intenta reconstruir un relat coherent sobre la vida dels seus progenitors, però no ho aconsegueix a causa del rebuig dels seus familiars. El film està produït per María Zamora, Premi Nacional de Cinematografia 2024, mentre que la debutant Lucía García encapçala el repartiment.

Les comarques de Lleida podrien tenir de nou protagonisme a la nova pel·lícula de Simón, ja que l’equip de càsting va estar buscant noies de la comarca del Solsonès d’entre 16 i 20 anys, sense necessitat d’experiència, per formar part del repartiment, tal com va informar SEGRE el novembre passat.