Més de 172.000 espectadors han vist 'Casa en flames' en català als cines

La versió original de la pel·lícula Casa en flames, del director català Dani de la Orden, ja acumula un total de 172.644 espectadors a les sales de cine després de sis setmanes en cartellera des que es va estrenar el 28 de juny passat. Durant l’últim cap de setmana, la van visionar fins a 10.372 persones en l’idioma original, que combina català i castellà. Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, el film suma uns 173.900 espectadors. Així mateix, la recaptació acumulada de la producció de la pel·lícula és de 1.173.496 euros.

Així doncs, Casa en flames és el segon film en català amb més públic des del 2014, tan sols darrere d’Alcarràs (2022, Carla Simón), que en el seu moment va rebre un total de 269.495 espectadors, segons dades de ComScore facilitades per Cultura. Amb tot, la pel·lícula protagonitzada per Emma Vilarasau ha escalat posicions ràpidament per sobre d’altres pel·lícules catalanes d’èxit, com és el cas d’Incerta glòria (2017, Agustí Villaronga) o Estiu 1993 (2017, Carla Simón).