El mexicà Jesús Garcés, al jurat del Mostremp

A poques setmanes de donar el tret de sortida a la 13 edició del Mostremp, l’organització va fer públic ahir que el director de cine mexicà Jesús Garcés Lambert, guanyador d’un Globus d’Or d’Itàlia al Millor Documental el 2018, formarà part del jurat del certamen. La revista Forbes va incloure Garcés, el 2018, en la llista dels mexicans més creatius. Al jurat d’aquest any per triar el millor curtmetratge l’acompanyaran el crític de cine Pere Vall, l’actriu Sonia Almarcha, el director i actor Iñaki Mur i l’actriu Dèlia Brufau.

Al web www.mostremp.cat ja es pot consultar la programació completa del festival, que tindrà lloc del 23 al 25 d’agost a l’Espai Cultural La Lira de Tremp i que inclourà, a més de les seccions oficials, una proposta infantil i col·loquis. També hi ha programades activitats sobre cine, paisatge i gastronomia del Pallars. Destaca la taula redona sobre la influència del paisatge al cine, el 25 d’agost al matí, i la xarrada divulgativa dirigida a empreses sobre beneficis fiscals d’invertir en el sector, el dissabte 24 d’agost a les 11.30 hores. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web www.entrapolis.com. La 13 edició del festival arriba amb novetats després que l’ajuntament de Tremp assumís l’organització de la Mostra de Cinema Rural del Pallars. L’Associació Mostremp Amics del Cinema de Tremp, que va nàixer el 2011 amb la intenció de crear un festival de cine, va decidir cedir el testimoni de la iniciativa al consistori. Tanmateix, l’entitat continua col·laborant amb el certamen. Per la seua banda, l’ajuntament destaca que es tracta d’una mostra de cine rural que té com a objectiu principal promoure la producció cinematogràfica local i obrir les portes de les comarques del Pallars al món a través del setè art. A les tres seccions oficials, aquest any competiran un total de setze curtmetratges de temàtica rural. Tots els films seleccionats optaran a dos premis: el del Jurat, dotat amb 2.000 euros, i el del Públic, amb 1.000 euros.