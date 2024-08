Viatge musical a Ciutadilla

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Roger Mas portarà aquesta nit la seua música al castell de Ciutadilla amb una actuació que té, com a element vertebrador, una nova obra que dona nom a l’espectacle. El viatge, la peça central, és una composició de mitja hora de durada que representa un viatge fins al desconegut en el seu interior. El concert forma part del cicle Perifèria Cultural.

El trajecte musical de Roger Mas anirà acompanyat d’una experiència gastronòmica a càrrec de Sergi de Meià, que traslladarà els comensals fins a l’edat mitjana amb receptes històriques amb productes de l’Urgell, tot arredonit amb vins de la cooperativa L’Olivera.El concert començarà a les 20.00 hores i es podrà entrar al recinte des d’una hora abans. Les entrades anticipades es poden adquirir a periferiacultural.cat per 15 euros. També es poden comprar de forma conjunta els tiquets per al sopar per 10 euros més.