Més parelles per aprendre català

La Paeria ha impulsat aquest any el projecte pilot Parelles lingüístiques per millorar les competències en llengua catalana de l’alumnat del Servei d’Acollida Municipal (SAM), que ofereix la regidoria de Participació i Drets Socials. El projecte s’ha portat a terme durant el primer semestre d’aquest any en col·laboració amb la Coordinadora de Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida i Comarques, amb la voluntat de crear també un espai d’interculturalitat entre participants, fomentant la inclusió social i el sentiment de pertinença a la societat lleidatana. En aquesta primera experiència, s’han format deu parelles lingüístiques amb alumnes del SAM i voluntaris de la Coordinadora.

L’alcalde accidental, Carlos Enjuanes, va explicar que, de febrer a maig, els participants han quedat una vegada per setmana en sessions d’una hora i mitja o dos per millorar la compressió del català. Va assegurar que l’activitat ha estat un èxit i que s’hi donarà continuïtat, mitjançant conveni amb la Coordinadora, davant de la demanda de l’alumnat i la bona sintonia que s’ha creat. A banda de les sessions, durant el semestre s’han organitzat diverses activitats com l’acte de commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna. Per la seua part, el president de la Coordinadora, Josep Llurba, acompanyat del membre de la junta Jordi Serentill, va apuntar que es tracta d’un projecte enriquidor que ha començat a ramificar-se en altres experiències, amb una iniciativa similar a la Mariola. Entre el gener i el juny, el Servei d’Acollida Municipal ha atès 485 persones.

“M’ha ajudat a integrar-me i a comprendre millor l’idioma”

Massiel Coronado resideix a Lleida des de fa poc més de dos anys i ha participat en aquest projecte amb Joan Mestre, la seua parella lingüística durant quatre mesos. Aquesta colombiana explica que “treballo amb una parella de persones grans i de vegades em costa entendre el vocabulari”. Sobre la iniciativa, va dir que “ha estat molt agradable ja que m’ha ajudat a millorar la meua comprensió del català i també a integrar-me”. Més enllà de practicar la llengua, en les trobades setmanals Coronado i Mestre van visitar equipaments de la ciutat com el Morera.