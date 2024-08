Tanca l'exposició 'La Festa Major de Roig Nadal'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 1.370 persones han visitat la mostra La Festa Major de Roig Nadal a la sala d’exposicions de la Paeria, que des del juny ha recopilat una trentena de cartells històrics de l’artista i activista cultural lleidatà Miquel Roig Nadal (1923-2008). L’exposició, que va tancar diumenge passat, ha rebut visites d’un públic divers interessat en l’obra de qui va ser un referent de la cultura a la ciutat. Entre les activitats organitzades entorn de la mostra va destacar una visita comentada pel fill del mateix Roig Nadal, Miquel Roig Menéndez. Durant els últims mesos s’han pogut contemplar els cartells amb què l’artista va participar en diferents concursos durant el període que va del 1947 al 1991, en especial els de la Festa Major de Maig, amb un original tracte del color i les composicions. L’exposició va ser produïda conjuntament amb la família de Roig Nadal, propietària de la col·lecció que es va exhibir. Hi va col·laborar també la Fundació Institut d’Estudis Ilerdencs de la diputació de Lleida. Miquel Roig Nadal va dedicar la seua vida al comerç, regentant Casa Roig, a la plaça Sant Joan. També va ser conegut pels seus pessebres i per la dedicació a la crònica local, que va donar com a resultat els llibres dedicats al Xop-Bot i Mots, Renoms i Malnoms de la gent de Lleida.