Editen una trilogia 'inèdita' del lleidatà Miquel Lladó

L’editorial Fonoll de Juneda acaba de publicar, per primera vegada sencera, la trilogia Els camins de la por, una crònica sobre la postguerra espanyola amb els vençuts com a protagonistes, obra de l’escriptor lleidatà Miquel Lladó (Castelldans, 1919-Andorra la Vella, 1999). Aquesta nova edició, formada pels volums Els camins de la por (1971), Els dies sense demà (1977) i l’inèdit Sense pàtria, surt a la llum tot just dos setmanes després de complir-se el 25 aniversari de la mort d’aquest autor desconegut. Lladó va ser un escriptor autodidacte, autor de més d’una vintena de llibres en gèneres que van des de la poesia a la novel·la passant per l’article periodístic, el teatre, la prosa filosòfica o el relat curt. Fa cinc anys, en el marc del centenari del seu naixement, la Universitat de Lleida va rebre de mans de la família el llegat literari d’aquest escriptor, un conjunt de més de 30.000 pàgines, des de mecanoscrits, originals inèdits, cartes, fotografies i altres materials, que va quedar dipositat a la Càtedra Màrius Torres. El filòsof, antropòleg i poeta de Castelldans Eduard Batlle, que ja va publicar el 2019 una antologia de l’obra de Lladó, s’ha encarregat de l’edició i el pròleg d’Els camins de la por, el retrat literari d’un temps i un sistema moral que inclou tota la dictadura franquista. El municipi de Castelldans acollirà el 27 de setembre la presentació d’aquesta trilogia.