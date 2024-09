Almodóvar protesta a Venècia contra “els discursos de l'odi”

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Pedro Almodóvar va fer ahir a la Mostra de Venècia una crida a “l’empatia i la generositat” i contra “els discursos de l’odi”, durant la intervenció en la presentació de la seua pel·lícula La habitación de al lado, un film que convida a perdre la por a la mort i a refugiar-se en l’amistat. “La meua pel·lícula és una resposta als discursos d’odi que escoltem cada dia, és una oposició a aquests discursos. És delirant i profundament estúpid que la ultradreta espanyola vulgui convertir els immigrants en invasors”, va afirmar Almodóvar en roda de premsa –unes hores abans de la desfilada prevista per la catifa roja–, acompanyat per Tilda Swinton i Julianne Moore, protagonistes del primer llargmetratge en anglès del director manxec, que competeix pel Lleó d’Or de la Mostra. A les sales d’Espanya arribarà el 15 d’octubre, previ pas pel Festival de Sant Sebastià, on el director rebrà el Premi Donostia.

Inspirada en la novel·la de la novaiorquesa Sigrid Nunez Cuál es tu tormento (2020), la cinta narra els últims dies d’una exreportera de guerra (Swinton) malalta de càncer terminal que decideix posar fi a la seua vida i demana a una antiga amiga, escriptora d’autoficció, a la qual fa temps que no veu (Moore), que l’acompanyi en el seu comiat. Almodóvar va explicar que “la pel·lícula parla d’una dona que agonitza en un món que agonitza” i la solució és “que cadascú des del seu lloc es manifesti contra aquest negacionisme” perquè “el planeta està en perill”.També va dir que “és una pel·lícula a favor de l’eutanàsia”, va considerar “terrible” haver de comportar-se “com delinqüents” i va animar els països “urgentment” a regular-la.

Swinton i Moore es van declarar grans admiradors del cineasta manxec. “Sempre l’he considerat un dels grans i mai no m’hauria imaginat que podria tenir la possibilitat de treballar amb ell”, va assegurar Moore, que va recordar que la primera pel·lícula seua que va veure va ser Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988). “És difícil trobar històries sobre l’amistat femenina i més encara si les amigues són grans”, va afegir Moore, de 63 anys. En el cas de Swinton, amb qui va treballar per primera vegada en el curt La voz humana (2020), l’admiració es remunta a la seua època d’estudiant. “Recordo veure el seu treball per primera vegada i sentir que era com un cosí meu”, va comentar.