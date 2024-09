‘Segundo premio’, ‘Marco’ i ‘La estrella azul’, preseleccionades per representar Espanya als Oscar

Publicat per acn

‘Segundo premio’, d’Isaki Lacuesta; ‘Marco’, d’Aitor Arregi i Jon Garaño, i protagonitzada per Eduard Fernández, i ‘La estrella azul’, de Javier Macipe, són les tres pel·lícules seleccionades per optar a representar a Espanya a la pròxima edició dels Oscar en la seva edició 97 en la categoria de millor pel·lícula internacional. L'Acadèmia de Cinema espanyol ha anunciat aquest dimecres les tres pel·lícules preseleccionades. La pel·lícula que finalment representarà Espanya als premis de l’Acadèmia de Hollywood s’anunciarà el 18 de setembre.

'Segundo premio', d’Isaki Lacuesta i codirigida amb Pol Rodríguez, va ser distingida amb la Biznaga d'Or a Màlaga i se centra en el procés de creació d’’Una semana en el motor de un autobús’, de Los Planetas.

Protagonitzada per Daniel Ibáñez, Cristalino, Stéphanie Magnin, Mafo, Chesco Ruiz i Edu Rejón, la pel·lícula se situa a finals dels anys 90 en una Granada en plena efervescència artística i cultural i on Los Planetas s’han situat com un dels grups més importants de l’indie espanyol. Després que la baixista abandoni el grup, aquest viu un moment crític, deixant només el cantant, Jota, i el guitarrista, Floren.

'Marco', que s’estrenarà el 8 de novembre, relata la vida d'un home que va falsejar la seva biografia i durant anys va fer creure que havia estat un supervivent del camp de concentració nazi de Flossenbürg.

Eduard Fernández es posarà en la pell d’Enric Marco, i l’actriu Nathalie Poza interpretarà la Laura, la dona de Marco. Al repartiment del film també hi ha els catalans Fermí Reixach, Júlia Molins i Jordi Rico.

Mauricio Aznar va ser un músic rocker saragossà dels anys 90, líder de la banda Más Birras i Almagato, que va morir prematurament amb només 36 anys. ‘La estrella azul’, òpera prima dirigida per Javier Macipe, s’inspira precisament en aquest músic, interpretat pel també saragossà Pepe Lorente, per aixecar una pel·lícula que homenatge la seva figura. Bruna Cusí i Marc Rodríguez es troben en el repartiment de la pel·lícula.

Les actrius Malena Alterio, Belén Cuesta i Victoria Luengo han estat les encarregades d’anunciar les tres pel·lícules preseleccionades.