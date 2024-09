L'Ars Electronica 2024 de Linz, de nou amb segell de Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els artistes i investigadors de Mollerussa Marc Marzenit i Albert Barqué-Duran ja són convidats habituals al festival internacional de cultura digital Ars Electronica, que se celebra a la ciutat austríaca de Linz, ja que el duo artístic hi presenta les seues obres des del 2018. El certamen és una de les cites més importants del món en el terreny de l’art digital. En l’edició d’aquest any, que va començar ahir i es prolongarà fins diumenge, Marzenit i Barqué-Duran presenten la seua obra Vestibular_1 en l’apartat Ars Electronica Features. Es tracta d’una instal·lació audiovisual immersiva que convida el públic a passejar dins d’una estructura i l’objectiu de la qual és manipular el sistema sensorial de l’espectador. Per a això, utilitza patrons i configuracions específiques d’àudio i llum, i es basa en la investigació del Vestibular Multisensory Embodiment Lab de Royal Holloway, la Universitat de Londres. En el festival participen tres de propostes més d’artistes catalans, de Marc Vilanova, Maria Arnal i Azahara Cerezo.