Carla Simón viatja al seu passat a Vigo amb el film 'Romería'

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Després dels èxits d’Estiu 1993 i, sobretot, Alcarràs, la cineasta barcelonina Carla Simón continua explorant el seu passat familiar amb una nova pel·lícula, titulada Romería, un viatge al passat dels seus pares que està rodant des de principis d’agost i que té com a principal escenari la ciutat de Vigo i el seu entorn. Més d’un centenar de persones treballen des del 2 d’agost rodant diferents escenes al barri antic de la ciutat, així com al port i en entorns de la ria, a més d’enclavaments pròxims com Nigrán o les illes Cíes. “He anat passant aquí algunes temporades i escrivint molt arran dels llocs. Per a mi és una mica la particularitat d’aquest projecte en relació amb altres, en què no sempre escrius pensant en les localitzacions. En aquest cas són molt importants”, va explicar Simón dijous passat en una trobada amb els mitjans.

La seua nova pel·lícula explica la història de la Marina, una jove que viatja a Vigo i que intenta reconstruir un relat “coherent” del seu pare biològic, que mai no va conèixer, així com de la història d’amor que va tenir amb la seua mare. Es tracta d’una història “personal” que, encara que és una mica autobiogràfica, la realitzadora reconeix que està “molt ficcionada”. I és que la relació de Vigo amb Simón es remunta al seu passat familiar, ja que el seu pare procedia de Vigo, ciutat en la qual allà cap als anys vuitanta els progenitors de Simón es van conèixer.La directora va revelar que va iniciar fa deu anys una “recerca profunda” per conèixer l’origen del seu pare biològic, que va morir, igual com la seua mare, víctima de la sida. “Quan ets fill d’aquestes històries queden molts buits”, va comentar Simón, que sent que la història que explica no és només seua, sinó “la de tota una generació” que als 80 va perdre molts éssers estimats a conseqüència de la sida i de les drogues. Per a la directora es tracta d’un exercici de “memòria històrica”, ja que moltes vegades sempre s’identifica aquest terme amb la Guerra Civil però també al·ludeix a la memòria d’“altres morts dels quals no es parla tant”. En aquest projecte, Simón ha confiat de nou en la productora María Zamora, amb la qual va treballar a Alcarràs.

El paper protagonista, de nou per a una debutant, Llúcia Garcia

Després de l’experiència d’Alcarràs, amb protagonistes lleidatans que mai abans no havien tingut contactes amb el món de l’actuació, el repartiment de Romería també està encapçalat per una debutant, Llúcia Garcia. “Per a ella és un viatge. Té 18 anys i literalment la vam trobar al carrer i la vam parar perquè fes el càsting”, va assegurar Simón. Amb ella i amb altres actors (Tristán Ulloa, Mitch Robles, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido i Sara Casasnovas...) fa mesos que assaja, ja que per a la directora és molt important que “entenguin molt bé els personatges” i que estableixin “vincles” i “records comuns”.