Pedro Almodóvar conquereix Venècia

Pedro Almodóvar va guanyar per fi el premi que li faltava en el seu extens palmarès. El cineasta manxec es va emportar el Lleó d’Or a la millor pel·lícula a la Mostra de Venècia amb The Room Next Door, el seu primer film rodat íntegrament en anglès i protagonitzat per Tilda Swinton i Julianne Moore. El director va recollir el guardó després d’una llarga ovació del públic, començant el seu discurs apuntant que “encara que la pel·lícula sigui en anglès, el seu esperit és espanyol” –moment a partir del qual va passar de parlar anglès a castellà–, i dedicant el premi a les dos actrius. “Realment aquest premi els pertany a elles. És una pel·lícula sobre dos dones, i les dos dones són Julianne i Tilda. Com a director, un dels privilegis és que som el primer testimoni quan passa un miracle davant de la càmera, i tant Tilda com Julianne han convocat un miracle molts dies d’aquest rodatge i mai no tindré prou paraules d’agraïment”, va assegurar. Almodóvar va explicar que la pel·lícula –que s’estrenarà a Espanya el 18 d’octubre– “parla d’una dona que agonitza en un món agonitzant i de la persona que decideix compartir amb ella els seus últims dies”. En aquest sentit, va defensar que l’eutanàsia no és un assumpte polític, “sinó humà”, tot i que va advocar perquè els governs articulin “lleis adequades perquè això es pugui fer”. “Jo demanaria els practicants de qualsevol credo que respectin i no intervinguin en decisions individuals sobre això. L’ésser humà ha de ser lliure per viure i per morir quan la vida sigui insofrible”, va concloure.

D’altra banda, la italiana Maura Delpero va guanyar el Gran Premi del Jurat per Vermiglio, la història d’una família en un aïllat llogaret dels Alps que es veu sacsejat per l’arribada d’un soldat del front a la II Guerra Mundial. El nord-americà Brady Corbet va rebre el premi al millor director per The Brutalist, la història d’un jueu hongarès interpretat per Adrien Brody que arriba als Estats Units el 1947 per topar de cara amb el somni americà.La Copa Volpi al millor actor va ser per al francès Vincent Lindon per interpretar un pare coratge que afronta la captació d’un dels fills per la ultradreta del seu país a Jouer avec le feu. I la Copa Volpi a millor actriu va ser per a l’australiana Nicole Kidman pel paper en Babygirl, metàfora de l’alliberament sexual, tot i que no va poder recollir el guardó a l’assabentar-se durant el viatge a Venècia de la mort de la seua mare.