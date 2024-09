Jonás Trueba, de Canes a Lleida

El director de cine i guionista madrileny Jonás Trueba va tornar ahir a la tarda als cines Screenbox de la capital del Segrià per presentar Volveréis (2024), la seua última pel·lícula, que al maig va ser premiada al Festival de Canes. El cineasta, fill del prestigiós director de cine Fernando Trueba i nebot de l’escriptor i també director David Trueba, va revelar a SEGRE la seua predilecció per aquest espai cinematogràfic, ja que ha vingut en anteriors ocasions i “sempre em ve de gust tornar-hi”, va assegurar. La pel·lícula es va projectar en dos tandes amb totes les localitats venudes: un total de 110 entrades. Posteriorment, el públic va tenir l’oportunitat de compartir les seues impressions amb el director.

Volveréis és una comèdia dramàtica que explica la ruptura d’una parella, Ale i Alex (encarnats per Itsaso Arana i Vito Sanz). Després de quinze anys de relació, decideixen muntar una festa per celebrar la decisió amb els seus éssers estimats. De fet, la premissa sorgeix d’una frase que un jove Trueba va sentir dir al seu pare fa ja un temps: es pot celebrar una separació. “Ens vam atrevir a fer una pel·lícula a partir d’aquesta ocurrència, que fins i tot podria arribar a semblar una bestiesa”, va afirmar el director, que va afegir: “Ho vam explorar fins al punt de trobar-li un sentit filosòfic”. Volveréis es va emportar el premi a millor film europeu a la Quinzena de Realitzadors del Festival de Canes, cosa completament “inesperada” per a Trueba i el seu equip, ja que en principi es tracta d’un certamen no competitiu. “Va ser la culminació d’una experiència que va estar molt bé”, va dir.